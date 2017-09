Qatar. Lo scontro intersunnita e il rinnovato ruolo dell’Iran sciita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Martedì 10 ottobre 2017, ore 17.30 Fondazione Eni Enrico Mattei Sala Cinema, Palazzo delle Stelline Corso Magenta, 63 Milano Programma: Introduce e modera: Tiziana Prezzo, Inviata speciale di Sky TV Interventi: “Il quadro geopolitico regionale” Nicola Pedde, Direttore del Institute of Global Studies (IGS) di Roma, Direttore della rivista Geopolitics of the Middle East. “Le ricadute sul conflitto israelo-palestinese-arabo” Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) “Le conseguenze economiche per l’Italia e l’Europa” Raul Caruso, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del Centro Europeo di Scienza per la Pace, Integrazione e Cooperazione (CESPIC), del Network of European Peace Scientist (NEPS). Direttore della rivista Peace Economics, Peace Science and Public Policy (USA) L’ultimatum al Qatar dato nel giugno scorso dalle grandi potenze sunnite, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi all'Egitto, pare entrato in un impasse, dopo il rifiuto di Doha. Le 13 condizioni chiedevano all’Emirato, sede tra l’altro della più importante base militare USA in Medio Oriente, di ridurre drasticamente i rapporti con l’Iran, di rompere con i Fratelli Musulmani, con Hezbollah e con gli altri gruppi Jihadisti, di chiudere la nuova base turca nel Paese, di chiudere la rete TV Al Jazeera. Il blocco delle comunicazioni terrestri, marittime e aeree imposto al Paese ha costretto il Qatar ad utilizzare le vie di collegamento con l’Iran, che tra l’altro condivide con il Qatar il giacimento di gas sottomarino più grande al mondo. Il blocco ha ottenuto un effetto contrario a quello voluto, spingendo l’Emirato a rafforzare i suoi rapporti con Teheran. La crisi ha altresì avuto effetti contraddittori su Hamas, che sta sviluppando i suoi rapporti con l’Egitto in una sommersa triangolazione con Israele. Evidenti le ripercussioni della crisi sul nostro Paese, data la rilevanza degli investimenti qatarini in Italia e in particolar modo a Milano. La conferenza si inserisce nel Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2017 promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con l'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio dell' Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano. Si ringrazia la Fondazione Eni Enrico Mattei per l’ospitalità. Per partecipare è necessario compilare la scheda di registrazione https://goo.gl/GkmCQS Per informazioni: CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente Corso Sempione 32B 20154 Milano Tel 02 866 147/109 Fax 02 866 200 E mail: cipmo@cipmo.org