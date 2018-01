Circoli Culturali Giovanni Paolo II con UCID Milano

Conferenza

Quale Europa?

Prospettive di sviluppo e integrazione

Giovedì 25 Gennaio 2018 alle ore 20.30

Ambrosianeum, Via delle Ore 3, Milano





I Circoli Culturali Giovanni Paolo II in collaborazione con UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, sezione di Milano, ci propongono un incontro per riflettere sul futuro dell’Europa: che prospettive si aprono nel panorama economico e quali conseguenze si possono prevedere nei prossimi decenni riguardo la condizione sociale, famigliare e culturale dei nostri paesi europei?

Questo tema di grande attualità verrà analizzato da un esperto del settore, il Dott. Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale e di Italgas, e Senior Fellow alla LUISS School of European Political Economy. È stato membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea dal 2005 al 2011 oltre a ricoprire altri numerosi incarichi tra cui presidente di SNAM e membro del Consiglio d’amministrazione di Finmeccanica, di MTS e della Banca Europea degli Investimenti e di Morgan Stanley International. Inoltre è autore di numerose pubblicazioni su tematiche monetarie e finanziarie internazionali ed europee.

Modererà Marco Girardo, giornalista, Caporedattore della redazione economica di Avvenire.

Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C., Presidente dell’Università Europea di Roma

L’incontro si terrà Giovedì 25 Gennaio alle ore 20.30, presso la sala Falck dell’Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3.

Ingresso Libero

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

L’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti è un’Associazione privata di fedeli costituita per promuovere e far progredire nella società la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica



Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org