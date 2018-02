Capita, a volte, di andare a vedere una mostra, ad ascoltare un concerto, ad assistere a un balletto, e pensare: boh.

Non perché non ci piaccia o non ci susciti emozioni, ma perché ci sforziamo di comprendere, capire, ricordare e ci sforziamo così tanto che perdiamo i brividi e le emozioni che l’arte dispensa; finisce che ci sentiamo ignoranti, impreparati, inadeguati. A volte capita.

Quanto sarebbe meglio invece entrare a vedere una mostra senza dover sembrare dei critici d’arte, ma sentendosi liberi di “sentire”?

A volte succede, quando il corpo incontra la mente.

"QUANDO IL CORPO INCONTRA LA MENTE" è una mostra e una performance di Cristina Guglielmino.

12 quadri davanti ai quali fermarsi a respirare e ascoltarsi: ci sarà un’immagine che non vi comunicherà nulla, un’altra vi farà sorridere, un’altra ancora sbadigliare, magari, e poi ci sarà quella che vi farà accelerare i battiti cardiaci. Perché?

A volte un'immagine attraverso un quadro cattura la nostra attenzione e lo sguardo si perde, non serve capirla. Basta ascoltarla, respirarla.

È proprio qui che entriamo in contatto con il centro di noi stessi dove nulla è come appare e tutto può cambiare in un istante.



Cristina Guglielmino vi aprirà le porte di un viaggio tra i quadri dentro le potenzialità invisibili del nostro corpo che possono ispirarci e guidarci nella vita di tutti i giorni.



I quadri saranno esposti da domenica 11 febbraio alla Biofficina.

L’esposizione avrà il suo culmine sabato 10 marzo, quando l’artista accompagnerà i visitatori in un percorso che rivelerà, di ciascun quadro, cosa è stato ad ispirarla, e che a sua volta potrà ispirare chi si è trovato emozionato proprio davanti a quella tela.

Il percorso proseguirà attraverso la sperimentazione di movimenti basati sui principi fondamentali della biomeccanica.



Entrata gratuita, necessaria la prenotazione al numero: 349 3974954.







Xristina Goulielmino Cristina Guglielmino è ballerina, attrice e pittrice.

La sua filosofia è molto ben espressa da questa sua frase:



… come ballerina l'influenza della mente sul corpo mi ha sempre sorpresa

… come attrice l'influenza del corpo sulla mente mi ha sorpresa ancora

… come insegnante di movimento cosciente del corpo umano mi ha sorpreso di nuovo rivelandomi che la mente e il corpo sono una cosa sola.



È proprio la sua poliedricità che la spinge alla costante ricerca di nuovi collegamenti tra corpo, mente, spazio, musica, culture.

In seguito agli studi di biomeccanica del corpo umano crea la mostra QUANDO IL CORPO INCONTRA LA MENTE