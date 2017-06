Quando le molestie diventano stalking

Continuano gli incontri gratuiti a cura di DDiritto, il prossimo si terrà a Milano venerdì 30 giugno dalle 16.00 alle 18.00 presso lo sportello DDiritto di viale Abruzzi 67.



Senza necessità di appuntamento, si avrà a propria disposizione un avvocato per un colloquio orientativo gratuito che permetterà a chi è autore, vittima o spettatore di molestie, di essere informato alla luce delle novità legislative, su come si possa combattere e prevenire questa forma di violenza prima che sfoci nel reato ben più grave di stalking.

Il ciclo di incontri, organizzato da DDiritto, è aperto a tutti e rivolto a chiunque voglia approfondire la problematica per intervenire attivamente e contrastare il fenomeno con gli strumenti di tutela messi a disposizione dalla Legge .

L’appuntamento è per venerdì 30 giugno dalle 16.00 alle 18.00 in viale Abruzzi 67 (MM Loreto) presso lo sportello DDiritto.



DDiritto è il primo programma formativo alla prevenzione della violenza di genere, con sportello su strada attivo a Milano. DDiritto fornisce assistenza alle vittime di violenza e si dedica alla prevenzione della violenza nei vari generi in cui si manifesta.