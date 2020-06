Quanta club: arrivano i campus estivi per i bambini

Dal 15 giugno si aprono i campi estivi di Quanta, con 62.000 mq di spazio di cui 25.000 all’aperto, immersi nel verde e arricchiti da 20 strutture sportive: piscina, campi da calcio, beach volley e campi da tennis.

I campus si rivolge a bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, divisi in gruppi a seconda dell’età: Baby (4-5); Mini (6-7 anni); Little (8-10); Junior (11-16).

Le principali attività

Numerose le attività previste a partire dal 15 giugno: minitennis, piscina, pattinaggio, calcio, padel, beach volley, danza, tiro con l’arco, basket, unihoc, rugby, baseball, orienteering, oltre a percorsi specifici sportivi.

Le norme di sicurezza

Oltre ad aver adeguato il Quanta Club in funzione dei nuovi requisiti di sicurezza richiesti dalle Linee Guida emesse dalle Autorità, gli organizzatori hanno pensato anche ad un intervento concreto anche sul delicato tema del distanziamento sociale, stringendo una collaborazione con l’azienda eXelen, per dotare tutti i partecipanti ai Camp del braccialetto Bluetooth MT-1, una fascia da polso che vibra, suona e si illumina per avvisare chi lo indossa che un’altra fascia si trova entro un raggio di 1 metro.