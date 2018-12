Il prossimo 13 dicembre 2018 presso Copernico Isola for S32 (sede fisica del Fintech District), in via Filippo Sassetti, 32 a Milano, nell’evento Quantum Revolution, presenteremo dotQuantum, l’innovativa iniziativa educational italiana sul Quantum Computing.



Tra i relatori ci saranno: l'Ing. Pierpaolo Marturano (CEO & Founder di 'dotQuantum'), la fisica-scrittrice e monologhista Gabriella Greison (testimonial di 'dotQuantum'), il dott.Federico Mattei (IBM Quantum Computing Leader di IBM Italia) ed il prof.Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino).



Nei prossimi anni l’utilizzo delle tecniche di Quantum Computing produrrà importanti effetti in diversi settori industriali e dell’economia.

Il Quantum Manifesto – scritto nel 2016, raccogliendo le voci di migliaia di scienziati europei – chiama l’Europa, e quindi anche l’Italia, a spingere verso lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie quantistiche per ottenere “una trasformazione che permetta un avanzamento nella scienza, nell’industria e nella società”. Gli obiettivi che dotQuantum intende perseguire vanno proprio in questa direzione: proponendo dei programmi formativi all’avanguardia, vogliamo favorire la nascita di una cultura di base che possa far germogliare un gruppo di professionisti pronti a lavorare, nel prossimo futuro, in molti settori chiave per lo sviluppo economico mondiale e per il benessere dell’umanità, che saranno trasformati, in parte o del tutto, dall’avvento del Quantum Computing su larga scala: si va dalla ricerca farmaceutica all’ingegneria dei materiali, dall’ottimizzazione dei processi all’intelligenza artificiale, per finire con le implicazioni sulla riservatezza delle comunicazioni di rete.



Tra i programmi formativi, quello più ambizioso è riservato ai ragazzi (dai 15 anni in su) delle scuole superiori (licei scientifici e istituti tecnici per periti informatici), che punta sull’insegnamento dei concetti fondamentali della computazione quantistica con specifiche metodologie didattiche.