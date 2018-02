Quarta domenica beout. 18 febbraio sport per tutti al Parco Lambro

Domenica 18 febbraio sarà la quarta domenica di action sport insieme agli istruttori di skateboard (Sbanda Brianza), slackline (Slackline Italia), wellness walking (Scegliere di Volersi bene), KUBB (Kubb Milano) e rugby (CUS Milano Rugby).

Tutti gli sport sono gratuiti per tutti, adulti bambini e persone con disabilità, e offrono la possibilità ai neofiti di acquisire i rudimenti delle discipline scelte, ai più esperti e appassionati di approfondire e muoversi in autonomia.



Il programma completo:



10.00 -13.00 3 lezioni di 45 minuti ciascuna di wellness walking (una passeggiata adatta a tutti alternata a esercizi aerobici) con Raffaella Fabbrocino di Scegliere di Volersi Bene – dalle 12.00 alle 12.45 preparazione atletica in vista della Milano Marathon



10.00.-15.00 lezioni con i nostri tre istruttori di skateboard dell’Associazione Sbanda Brianza – dalle 10.30 alle 11.30 con due laboratori per principianti e per persone con disabilità – 13.30 trick e dimostrazione con diretta facebook



10.00-15.00 lezioni con i nostri tre istruttori di slackline dell’Associazione Slackline Italia –13.00 trick e dimostrazione con diretta facebook



10.00 - 15.00 sfide con squadre miste integrate del gioco di strada kubb a cura di Alberto Diomede



11.00 - 13.00 Rugby con il CUS Milano Rugby



Per partecipare è necessario iscriversi direttamente in loco.

I materiali saranno forniti dalle associazioni sportive di riferimento.

In caso di maltempo le attività saranno posticipate o annullate.



Dalle 15.00 ci spostiamo A Rock Spot Sud Est per l’evento organizzato dai nostri amici di SULLATRACCIADIRICCARDO: ARRAMPICATA E DISABILITA’.

Un pomeriggio insieme ad istruttori specializzati dedicato ad avvicinare alla disciplina dell’arrampicata persone con disabilità fisica e cognitiva. L’evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi inviando una email a : info@sullatracciadiriccardo.it

Questo rappresenta il primo appuntamento dedicato alla disciplina dell'arrampicata, che proseguirà il 17 giugno al Parco Lambro con l’allestimento di una parete di arrampicata outdoor e grande festa!



Info su: www.beout.it e FB @beoutmilano