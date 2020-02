"Quasar e subliminazione" di tommaso dognazzi @vs arte

La Galleria VS Arte è lieta di ospitare nel suo salotto dell’Arte nel cuore di Brera “Quasar e Subliminazione”, la nuova personale del Maestro cremonese Tommaso Dognazzi. Da sempre attenta a selezionare opere inedite e ardite sperimentazioni, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni di artisti e a progetti di respiro internazionale, valorizzando in particolare la pittura, con le opere di Tommaso Dognazzi VS Arte vuole offrire al suo pubblico un nuovo esempio di artista talentuoso capace di stupire attraverso il fascino del passaggio dal figurativo all’informale e un utilizzo di materiali ed effetti visivi inedito e sorprendente.