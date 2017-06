"QuattroZampeInFiera": il 10 e l'11 giugno a Novegro

Quattrozampeinfiera, l'evento dedicato a cani, gatti e padroni giunto alla quinta edizione, torna al Parco Esposizioni Novegro sabato 10 e domenica 11 giugno.

La due giorni darà la possibilità di ammirare esemplari di razze feline rare; informarsi sull'alimentazione degli animali; parlare con veterinari e addestratori per avere consigli preziosi su salute, igiene ed educazione; individuare le strutture alberghiere attrezzata per ospitare cani e gatti; imparare giochi e discipline sportive per Fido.