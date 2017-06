Quattrozampeinfiera Milano 2017

Come ogni anno e per ogni edizione, QuattroZampeInFiera - l'unica manifestazione di settore alla quale sono ammessi cani, gatti...e padroni! - focalizza l'attenzione su di una tematica specifica, utile a informare e a migliorare il rapporto uomo-animale domestico. Scegliere la razza di cane o gatto giusta è per noi il presupposto più importante per un incontro fortunato, e per la felicità nostra e dei nostri amici pelosi. Un animale è per sempre e QuattroZampeInFiera - nella sua incessante lotta contro l'abbandono - attraverso diverse attività, conferenze e servizi aperti a tutti i visitatori, si impegna a raccontare il carattere, le esigenze, le inclinazioni e le peculiarità delle diverse razze canine e feline, per favorire una scelta consapevole e responsabile del "pet" più adatto alla nostra casa, alla nostra personalità e soprattutto al nostro stile di vita. Con questo spirito, in occasione della tappa milanese del 10 e 11 giugno a Novegro, arriveranno dall'Italia e da tutta Europa esemplari di razze feline alquanto rare, come il dolcissimo Exotic Shorthair, persiano con lo sguardo da orsacchiotto; il nordamericano Ragdoll o "gatto bambola" dagli occhi azzurri; il curioso Devon Rex, detto anche "gatto alieno"; e il Maine Coon, il micione gigante dal cuore buono. Saranno queste alcune delle "perle" presenti all'attesa Esposizione Internazionale Felina Milano International Cat Show, curata dalla sezione Lombarda dell'ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana) e dalla FIFe (Fédération Internationale Féline). Un appuntamento che ospiterà numerosi gatti, in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti dal protocollo del Campionato Internazionale, con la proclamazione finale dei Best Of Best selezionati da una giuria di esperti. Tutto questo è parte delle attività volte a conoscere meglio i nostri compagni di vita, offrendo nello specifico la possibilità di osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e stranezze. Altre iniziative sono invece pensate per l'universo canino, sempre nell'ottica di informare chi desidera accogliere in famiglia un nuovo "figlio" a quattro zampe. Contro l'abbandono, all'interno dell'esposizione è stata creata anche un'area riservata al Turismo Pet Friendly per permettere ai padroni di conoscere le molteplici soluzioni di viaggio, e le numerose strutture ricettive aperte agli amici a quattro zampe (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, villaggi vacanze, crociere, tours...). Un altro ambito nel quale QuattroZampeInFiera è da sempre impegnato è quello delle attività sportive e ricreative per cani. Grazie alla collaborazione con CSEN Cinofilia - il maggiore ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI - anche in questa edizione milanese i visitatori, insieme ai loro inseparabili compagni, potranno conoscere e avvicinarsi alle più divertenti discipline sportive e intrattenersi con esibizioni e dimostrazioni di Agility Dog, Rally Obedience, CaniCross, Disc Dog e Splash Dog. Massimo Perla - noto volto televisivo e responsabile nazionale di CSEN Cinofilia - con gli educatori e tecnici delle scuole cinofile CSEN, si renderà disponibile per dare informazioni e consigli sull'argomento a tutti gli interessati. Nato cinque anni fa - per un'idea e con l'organizzazione dalla società Tema Fiere - QuattroZampeInFiera è un grande evento pensato per essere a misura di cane e gatto, ovvero per consentire ai padroni di divertirsi e conoscere meglio i propri animali in una festosa due-giorni tra esposizioni di razze, conferenze, eventi, shopping, corse all'aperto, giochi in acqua e grandi momenti di spettacolo (come le suggestive danze aree ispirate ai gatti della compagnia Cafelulé e le comiche gag dello spettacolo teatrale Mi Fido Di Te). Con oltre 22.000 visitatori e 6.500 cani presenti all'appuntamento 2016 di Novegro, QuattroZampeInFiera è un marchio ormai affermato a tutti i livelli, capace di attirare sempre più espositori, tra aziende - grandi e piccole - di pet food, integratori, prodotti per l'igiene e la salute, abbigliamento, accessori e servizi innovativi e di tendenza. Voce ufficiale della manifestazione sarà DiscoRadio - Il Ritmo della tua città, che accompagnerà all'interno della fiera le molte attività in calendario con musica, intrattenimento, interviste e tante sorprese. LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO • Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa #UNSELFIEXQZF: nei giorni precedenti la fiera, chiunque lo voglia può pubblicare sulla pagina Facebook di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più "Mi Piace" verrà premiato sabato 10 giugno, sul Dog Carpet di Milano! • A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata #FEELINGDOG: un momento di celebrità sulla passerella dell'area Carpet Show, che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane. LE ATTIVITA' SPORT PER CANI ALLA PORTATA DI TUTTI CON GLI ISTRUTTORI CSEN I padroni potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività sportive e non in compagnia degli istruttori CSEN in: DiscDog, AquaDog, Rally Obedience, DogScooter, CaniCross, DogAgility, e tante altre! DOG FITNESS Sul Dog Carpet un appuntamento quotidiano con la Scuola Cinofila Il Mio Cane, dedicato alla dimostrazione e all'insegnamento di esercizi utili a un allenamento aerobico e a corpo libero in compagnia del nostro quattro zampe. Come ottimizzare il tempo per migliorare la nostra forma fisica e stimolare il cane al movimento, educandolo anche alla disciplina e all'autocontrollo. BAMIBILITY Per favorire l'avvicinamento dei più piccoli all'universo canino, una serie di attività volte a sconfiggere la paura del contatto, e ad insegnare ai bimbi un approccio gentile ed educato con l'animale. Distrarre l'attenzione dei più timorosi attraverso il gioco, rappresenta un valido trucco per ottenere una carezza o un abbraccio finale. PUPPY PARK Un'area riservata ai cuccioli con lo scopo di educare i padroni a gestirli in modo sicuro, e a lavorare sulla loro attivazione mentale attraverso giochi e stimoli di vario genere. L'ANGOLO DELLA BELLEZZA In una fiera tanto completa, non può di certo mancare uno spazio dedicato alla cura del corpo, grazie al Salone di Bellezza by OverLine che presenta shampoo, balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura e prodotti per ogni tipologia di pelo. Qui si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane e imparare tutto sulla sua igiene quotidiana. Sarà inoltre possibile assistere a corsi dimostrativi di toelettatura sportiva tenuti da famosi esperti. LE COMPETIZIONI CAMPIONATO ITALIANO DI TOELETTATURA SPORTIVA CSEN Questa rinomata competizione, individuale e a squadre, sarà in programma domenica 11 giugno. I MOMENTI DI FORMAZIONE INCONTRI CON GLI ALLEVATORI Nell'area Felis&Dogs World saranno presenti allevatori di razze feline e canine che illustreranno le loro spesso diversissime caratteristiche e peculiarità. Chi è in cerca di un amico peloso, verrà aiutato e consigliato nell'individuare il tipo di cane o gatto più in linea con il suo carattere e il suo stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci. Chi non comprende con chiarezza l'impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo! CONFERENZE E SEMINARI In uno spazio dedicato - sempre all'interno dell'area Felis&Dogs World - si susseguiranno incontri con educatori, esperti di settore e veterinari, che interverranno su tematiche relative alla cura e al benessere di cani e gatti. Una preziosa occasione di confronto e di formazione gratuita. TURISMO PET FRIENDLY La parte fieristica riservata al turismo rappresenta un importante tassello nella lotta contro l'abbandono. Rendere noto quanto numerose e diverse siano in Italia le soluzioni di viaggio e le strutture ricettive aperte agli amici a quattro zampe (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, villaggi vacanze, crociere, tours...), non può che facilitare i padroni nella gioiosa scelta di trascorrere le vacanze insieme ai propri animali. Il nostro cane o gatto ci ringrazierà per avergli evitato la pensione! I PET SOCIAL Nell'Area Community sarà possibile incontrare di persona i protagonisti delle più importanti community di Facebook e Instagram dedicate agli animali, e confrontarsi con loro su argomenti di comune interesse relativi a cani e gatti. GLI SPETTACOLI Il Carpet Show, è per tradizione una tra le aree più gettonate di QuattroZampeInFiera, dove quotidianamente e ad ogni ora si alterneranno momenti di spettacolo e di intrattenimento (sfilate, premiazioni e tanto altro), resi ancora più piacevoli dall'interazione con il pubblico. ESIBIZIONE DI DISCDOG Le imperdibili acrobazie del pluri-Campione Mondiale di Disc Dog, Adrian Stoica, ci sorprenderanno con figure di free style di altissimo livello, per un vero effetto BAU-WOW!!! SPETTACOLO DI DANZA - "LES CHATS NOIRES" by CAFELULE' Novità di quest'anno è l'imperdibile spettacolo della compagnia di danza aerea Cafelulè. Una performance a due di volteggi in verticale che diventa "pet-formance", in uno straordinario omaggio ai gatti neri. Animali sacri nell'Antico Egitto, questi felini di gran carattere e rara bellezza, sono ancora oggi oggetto di odiose superstizioni, che desideriamo contrastare, anche attraverso uno show di grande impatto come Les Chats Noires, capace di suggerire tutta la loro eleganza e armonia nei movimenti. SPETTACOLO TEATRALE - "MI FIDO DI TE" Altra novità di questa edizione è un momento teatrale (con due appuntamenti quotidiani) nel quale attori comici proporranno divertenti gag tratte dallo spettacolo Mi Fido Di Te. Immaginate un uomo che ha in odio i cani, e una mattina si sveglia con orecchie e coda! Una metamorfosi che farà riflettere protagonisti e pubblico. GLI EVENTI 14° #BULLDOGDAY Domenica 11 giugno, sarà allarme bulldog a Novegro. Oltre 200 esemplari della simpaticissima razza inglese prenderanno d'assalto la fiera, per una festa in grande stile all'ombra di un'area esterna, con un programma di giochi e attività, e premi per i "bulli" più meritevoli. Il mega-raduno, in odore di superare il record italiano già stabilito a Brescia con 209 cani, è organizzato dal CBIL (Club dei Bulldog Inglesi Lombardi). PALALUPO - "IL LUPO TRA MITO E REALTA'" Il Wolf Apennine Center del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano approda a QuattroZampeInFiera con una struttura gonfiabile, all'interno della quale si terrà una serie di incontri sul lupo, volta alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della fauna selvatica. Al centro di tutto, il conosciuto e temutissimo progenitore del cane, che impareremo a conoscere e ad amare, sfatando falsi miti e leggende. URBAN MYLANDOG TOUR Mylandog, in occasione dei due giorni di manifestazione, consentirà ai visitatori e ai loro cani di sperimentare l'Urban Tour, un percorso innovativo in due fasi: la prima per imparare a leggere il cane e le sue esigenze in mezzo agli stimoli urbani; la seconda per migliorare le sue competenze e dargli sicurezza. L'ambiente urbano non è un contesto da subire, ma un set a disposizione per una passeggiata stimolante e piacevole. L'ingresso alla fiera è a pagamento: Prevendita on line: € 8,50. Prezzo con Buono Sconto scaricato dal sito www.quattrozampeinfiera.it: € 8. Prezzo intero: € 11. Ingresso GRATUITO per bambini (0-10 anni), cani e gatti. Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali-visitatori. ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00. Per informazioni: E-mail: info@quattrozampeinfiera.it Telefono: 0362/334242 Sito Internet: www.quattrozampeinfiera.it