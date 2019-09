Un’edizione imperdibile a Linate Milano per Quattrozampeinfiera, ricca di sorprese e tante novità

Divertirsi con il proprio cane in piscina oppure correre insieme sul fango, in bici o con il monopattino e persino uno spazio giochi interamente dedicato ai felini, in cui i gatti potranno saltare tra tunnel e ostacoli.

Imparare tutto sul benessere dei nostri amici pelosi, avvicinare il mondo animale ai bambini con progetti educativi o attraverso la pet therapy.

Vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in Italia in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi (vale oltre 2 milioni di euro).

Con tutto questo e altro ancora si presenta per la settima edizione, Quattrozampeinfiera a Linate Milano, sabato 5 e domenica 6 ottobre al Parco Esposizioni Novegro, la più importante fiera dedicata a tutti gli amanti di cani e gatti col Patrocinio del Comune di Milano.

Inoltre, per chi ancora è in cerca di un animale, in esposizione le razze canine e feline per capire quale sia la più adatta al proprio stile di vita. Ma anche un angolo riservato alle adozioni per gli “amici quattro zampe meno fortunati”. E poi ci saranno loro: esperti, influencer e personaggi televisivi del mondo cane/gatto ad informare i visitatori.

Tantissime le attività ludiche e formative per conoscere le patologie più comuni e imparare a curarle, scoprire le leggi in materia, tenere il nostro animale sempre pulito, scegliere la dieta giusta, educare il proprio cane a vivere correttamente negli spazi pubblici o privati.

E per non separarsi mai da fido e micio, anche durante le vacanze, si potranno scoprire le migliori soluzioni e le strutture pet friendly.

Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere, organizzato dalla società Tema Fiere dal 2013 in cinque città italiane, pensato per essere a misura di cani e gatti, una fiera emozionale ed esperienziale alla quale partecipare col proprio amico fidato.

Per informazioni è possibile mandare una email info@quattrozampeinfiera.it telefonare al numero 0362 334242 o visitare il sito www.quattrozampeinfiera.it.

Tutte le attività all'interno della fiera sono gratuite.

QUATTROZAMPEINFIERA 2019 A MILANO LINATE:

LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

● QUATTRO ZAMPE - la Rivista

I visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”.. La foto più votata sarà pubblicata in copertina il mese successivo.

● #UNSELFIEXQZF by CORSICA FERRIES

Nei giorni precedenti la fiera, chiunque lo voglia può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato 5 e domenica 6, ottobre sul Red Carpet di Milano!

● FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand Foto e Video di Flavio Properzio potete farvi immortalare con il vs cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.

LE ATTIVITA’

● SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività sportive in compagnia di educatori cinofili come Dog Agility, CaniCross, Dog Endurance, Triathlon/Duathlon, Aquathlon, Dog Scooter, Dog Trekking, Dog Fitness, Disc Dog, Splash Dog, Water Dog, Sheep Dog, Puppy Park, Farm Run e tante altre!

● L’ANGOLO DELLA BELLEZZA

Grazie al Salone di Bellezza by Solaro H che presenta shampoo, balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura. Si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane e imparare tutto sulla sua igiene quotidiana.

● CAT'S OBSTACLE COURS

Questo divertente percorso fa sì che il vostro felino, attraverso stimoli verbali, tattili e olfattivi, sia invogliato a misurarsi in un circuito piacevole per essere premiato con un piccolo goloso omaggio e tante coccole da parte del suo proprietario.

● DOG LOVERS DAY

Sabato 5 ottobre, dalle ore 13.00, si terrà la "Dog Lovers Day", la giornata per celebrare l'amicizia tra uomo e cane, organizzata da Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e partner di QuattroZampeinFiera. L’onorevole interverrà alle 10.30 per presentare le varie iniziative di solidarietà e il 'dog show’ al quale potranno partecipare tutti coloro che vorranno essere protagonisti col proprio amico a quattro zampe, con iscrizione gratuita alla fiera e premi per tutte le categorie. “L'amore che sanno donarci i nostri amici animali compagni è unico e irripetibile”, commenta l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa e madrina dell'iniziativa in fiera.

LE COMPETIZIONI E I GIOCHI

TROFEO QUATTROZAMPEINFIERA by TRAINER

Il Trofeo Quattrozampeinfiera by TRAINER comprende le seguenti discipline: Ricerca su Macerie, Splash Dog e Agility. E’ promosso dall’azienda Trainer in tutte e 5 le tappe della fiera.

● TROFEO RICERCA SU MACERIE by TRAINER

All’interno della manifestazione si svolgerà la gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso e Trainer, per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso, al termine della gara gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane e nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

● DOG RUN by MONGE – RCS SPORT

Movimento, attività fisica e benessere. RCS SPORT promuove, all’interno di Quattrozampeinfiera, la corsa non competitiva a 6 zampe che si svolgerà nel Parco Esposizioni Novegro il 6 ottobre alle ore 16.00. Un evento nell’evento per mantenersi in forma con i nostri cani nel loro pieno rispetto.

● QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by FARMINA

Doppia esposizione cinofila amatoriale destinata a cani di razza con o senza pedigree.

● QUATTROZAMPEINFIERA SUPER DOG

Una “sfilata” per i cagnolini “super” a trazione anteriore!

● DOGGY SHOW by MONGE

La sfilata dedicata ai cani fantasia: un momento di celebrità sulla passerella, da vivere in compagnia del proprio meticcio.

● I GIOCHI DI MY PETS HERO

TUTTI I CANI SONO SUPEREROI! My Pet's Hero insieme ad educatori esperti, farà scoprire le abilità del cane attraverso attività sportive, di attivazione mentale e ricerca ludica.

● LILOU PET COUTURE

-THE ROYAL DOG SHOW

Il primo ed originale Concorso di Bellezza non competitivo aperto a tutte le razze, dove viene scritta la storia dell’ascesa al Trono Longobardo del Cane più bello di tutto il reame. Verrà incoronata la Famiglia Reale al completo con Re e Regina, Principe e Principessa. Ma non basta! Verranno distribuiti i titoli nobiliari con diritto plenario di casta, che usufruiranno di privilegi e vizi tipici dei sangue blu. Cani Marchesi, Baroni, Duchi e Conti, il protocollo di corte viene totalmente riscritto in chiave 4 zampe!

- "CANI SENZA FRONTIERE - Giochi a 6 Zampe"

I cani ed i loro padroni, divisi in due Squadre, il Team Luna e il Team Happy capitanati da Federica e Luna + Happy, affronteranno una serie di prove ingegno e abilità per guadagnare punti per le loro squadre.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

● FELIS WORLD by MONGE

Nell’area Felis World by Monge, saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno: Siberiani, Norvegesi delle Foreste, Sacri di Birmania, Persiani, Esotici, Ragdoll, Angora Turchi, Maine Coon, British Longhair, Bengala, Siberiani, Scottish e Highland Fold, Elf, Russian Alien Don Sphynx, British Shorthair, etc.

● DOGS WORLD by FARMINA

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno: Levriero russo, Bouledogue francese, Chihuahua pelo lungo e corto, Levriero afgano, Maltese, Pastore maremmano abruzzese, Cocker spaniel inglese, Corgi pembroke, Alano, Labrador, Golden retriever, Bichon a Póil frisé, Staffordshire terrier, American staffordshire terrier, Cavalier king charleston spaniel, Phelene, Epagneul nano continentale papillon, Flat coated retriver, Hovawart, Shetland, Curly coated retriver, Shitzu, etc.

● LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel propria famiglia

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

I MOMENTI DI FORMAZIONE

● SPAZIO SALUTE by SUSANNA MESSAGGIO

SUSANNA MESSAGGIO - Madrina del salotto televisivo dedicato alla salute e al benessere dei nostri cani e gatti, intervisterà illustri esperti di settore.

LE STAR DEI SOCIAL

● LUDOVICA E LUCREZIA

Oltre 20Mila follower su Instagram, Lucrezia è il barboncino italiano più seguito del web. Gira in Maserati, ama divertirsi e indossare capi firmati.

Posa per servizi fotografici ed è portavoce dei brand più esclusivi del settore pet.

Le sue foto forse un po’ esagerate sono decisamente originali e chic.

Sarà possibile incontrarla di persona nel suo spazio fashion, sia sabato che domenica.

● IL GATTARO PIU’ FAMOSO DEL WEB

Federico Santaiti, il “gattaro più famoso del web” intratterrà i suoi follower con simpatici quiz a tema gatto.

● COMICS CORNER

Un’area interamente dedicata a tutti coloro che eseguono simpatici disegni a tema cane gatto.

TUTTO A MISURA DI CANE E GATTO

● TURISMO PET FRIENDLY

La parte fieristica riservata al turismo rappresenta un importante tassello nella lotta contro l’abbandono. Rendere noto quanto numerose e diverse siano in Italia le soluzioni di viaggio e le strutture ricettive aperte agli amici a quattro zampe (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, villaggi vacanze, crociere, tour), non può che facilitare i padroni nella scelta di trascorrere le vacanze insieme ai propri animali. Oltre alle spiagge pet friendly, presenzierà Corsica Ferries, la compagnia navale che consente di vivere il viaggio col proprio pet in completa tranquillità.

● GLI ELETTRODOMESTICI PER LA GESTIONE DI UNA CASA A PROVA DI PET

Numerose le aziende di elettrodomestici che presentano prodotti per una gestione più agevolata della quotidianità.

FASHION&LUXURY

● DOG A’ PORTER QUATTROZAMPEINFIERA

Nell’Area Dog à Porter Quattrozampeinfiera, una vera e propria passerella darà grande visibilità alle “marche più in” come Lilou Pet couture, Bullies Lovers, Chiwawow, Pada Creazioni, Florence Pet, Olivia Dogs Fashion, etc.

● GIOIELLI CANE E GATTO

Tra gli altri esporranno anche aziende che creano gioielli a tema cane e gatto.

I RADUNI DI RAZZA E AMBASSADORS

All’interno della fiera tanti gli ambassador di varie razze come quella dei maltesi, terranova, labrador, westye, pinscher, chihuahua, bulldog, levrieri, etc.

GLI SPETTACOLI

Il Red Carpet Show, è per tradizione una tra le aree più gettonate di QuattroZampeInFiera, dove quotidianamente e ad ogni ora, si alterneranno momenti di spettacolo e di intrattenimento

● ESIBIZIONE DI DISC DOG

Le imperdibili acrobazie del pluri-Campione Mondiale di Disc Dog, Adrian Stoica, ci sorprenderanno con figure di free style di altissimo livello, per un vero effetto BAU-WOW!!!

● SPETTACOLO DI SYNCRODOG

Direttamente da Italia’s got talent, si esibiranno 12 cani e i loro conduttori in uno spettacolo di syncrodog, un’attività cinofila nuova, divertente coinvolgente alla portata di tutti. Adatta a persone e cani di qualunque età.

PER I CUCCIOLI A 2 E 4 ZAMPE

● IL MONDO DI TITO’

Un progetto editoriale per bambini dove la protagonista - Titò e il suo cane Django – affrontano le problematiche risolvendole con soluzioni geniali e al tempo stesso pratiche e sostenibili. Alla base dei racconti c’è l’educazione al rispetto dell’essere umano, delle diversità, degli animali, della natura e dell’ambiente.

La ricerca di soluzioni, nel Mondo di Titò, viene definita, “Costruzione di Desideri” e il filo conduttore di tutto il progetto è: “Non esistono problemi ma solo soluzioni”.

● BAMBILITY e PICCOLE ORME DANIELA MALAGOLI

progetto sviluppato da un team di educatori dell’infanzia ed esperti cinofili, che punta allo sviluppo emotivo, sociale e motorio del bambino attraverso la relazione con il cane. I bambini e i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere e relazionarsi con il cane attraverso attività ludiche e di interazione diretta con il cane stesso, sotto la guida attenta dei tecnici Bambility e dei cani specificamente preparati.

● PET THERAPY

Terapia assistita con gli animali che favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento di bimbi, adulti e anziani, sfruttando canali comunicativi semplici, spontanei e intuitivi.