"Que viva el Che": dal 9 al 29 ottobre allo Spazio Oberdan

Dal 9 al 29 ottobre lo Spazio Oberdan presenta Que viva al Che, una rassegna cinematografica che omaggia Ernesto Guevara a 50 anni dalla sua morte.

Cinque i film dedicati all'icona della lotta per la libertà, quattro delle quali si concentrano sugli ultimi anni della sua vita, in Bolivia. In proiezione anche Che Guevara - Il corpo e il mito, documentario sulla leggenda del Comandante, Che - Guerrilla, di Steven Soderbergh, interpretato dall'immenso Benicio Del Toro; e Le ultime ore del Che, ricostruzione delle ultime vicende della vita di Guevara. Di seguito il programma della rassegna.

01.10 ore 15

Mi hijo el Che

R.: Fernando Birri. Spagna, Cuba/Italia, 1985, 71’, v.o. sott. it.

L'Avana. Intervista a Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, con immagini di repertorio sulla sua infanzia, che racconta il figlio esplorando la sua memoria, lo spirito avventuroso, i viaggi, i diari, la generosità dell'uomo prima che diventasse la figura mitica che tutti conoscono.



9.10 ore 21:15

11.10 ore 17:30

Che Guevara il corpo e il mito

R.: Raffaele Brunetti, Stefano Missio, 2007, 52’.

Nell'ottobre del 1997, una spedizione guidata dall'antropologo forense Alejandro Incharregui ha riportato alla luce i resti di Ernesto Che Guevara, ucciso da militari boliviani nell'ottobre del 1967 e sepolto in una fossa comune con i suoi compagni a Vallegrande, in Bolivia. Per trent'anni, il 'fantasma' di Che Guevara ha influenzato i destini e le vite di molte persone, dai militari coinvolti nella sua uccisione, ai compagni sopravvissuti, ai giornalisti in cerca della verità, oltre che un'intera generazione che nel 1968 esponeva il poster con l'immagine stilizzata del Che.



13.10 ore 18:30

Che - Guerrilla

R.: Steven Soderbergh. Sc.: Peter Buchman, Benjamin A. Van Der Veen. Int.: Benicio Del Toro, Demian Bichir, Rodrigo Santoro, Catalina Sandino Moreno, Maria D. Sosa, Othello Resoli, Franka Potente, Norman Santiago. USA/Francia/Spagna, 2008, col., 132’.

Dopo la rivoluzione cubana, il Che è all'apice della sua fama e del suo potere. Poi improvvisamente sparisce, e ricompare in incognito in Bolivia, dove organizza un piccolo gruppo di compagni cubani e reclute boliviane destinati a dare inizio alla grande rivoluzione latino-americana. Quella della campagna boliviana del Che è una storia di tenacia, sacrificio e idealismo - è il racconto della sconfitta di una guerra di guerriglia che alla fine lo condurrà alla morte. Ripercorrendo la sua storia, riusciamo a capire come il Che sia rimasto un simbolo dell'idealismo e dell'eroismo, ancora vivo nei cuori della gente di tutto il mondo.



14.10 ore 15

14.10 ore 18:45

Le ultime ore del Che

R., sc. e fot.: Romano Scavolini. Mont.: Paolo Maseli. Italia, 2003, 60’.

Romano Scavolini ricostruisce attraverso una serie di interviste le ultime ore del Chedopo la sua cattura a La Higuera in Bolivia.



18.10 ore 18:15

21.10 ore 20

22.10 ore 15

Ernesto Che Guevara, le journal de Bolivie

R.: Richard Dindo, 1994, 92’.

Un film sugli ultimi venti giorni del Che, partendo dal resoconto dettagliato e personale del suo diario, fino al giorno della sua morte, il 9 ottobre 1967, per volere dell'esercito boliviano in collaborazione con la CIA.



27.10 ore 19

29.10 ore 21:15

