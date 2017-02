"The Hateful Eight": dal 7 al 28 marzo al MIC è protagonista Quentin Tarantino

The Hateful Eight - Il cinema di Quentin Tarantino, serie di tre incontri e una proiezione dedicata al regista, sarà ospitata al MIC dal 7 al 28 marzo 2017 (lezioni 7, 14 e 21 marzo, proiezione 28 marzo) .

Del regista statunitense verrà approfondita la poetica e interpretato il cammino cinematografico. Diversi i titoli analizzati durante il percorso: da Pulp Fiction a Bastardi senza gloria, passando per Le iene e Kill Bill vol. 1 e 2, fino al più recente The Hateful Eight.

I partecipanti potranno individuare i temi principali della vasta produzione di Tarantino, così come le scelte stilistiche più ricorrenti, tra pop e pulp. A conclusione del percorso poi, gli iscritti avranno la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione di Pulp Fiction.

Il seminario, a cura del critico del IlSole24Ore Andrea Chimento, si rivolge agli amanti di Quentin Tarantino e, più in generale, ai cinefili.