"Questi fantasmi!": dal 10 al 22 aprile al Piccolo Teatro Strehler

Questi fantasmi! - di Eduardo De Filippo, con la compagnia di Luca De Filippo diretta da Carolina Rosi, regia di Marco Tullio Giordana - sarà in scena al Piccolo Teatro Strehler dal 10 al 22 aprile.

Nello scrivere questa commedia in tre atti, De Filippo si ispirò, probabilmente, a un episodio vissuto dal padre. Eduardo Scarpetta, infatti, in un periodo di ristrettezze economiche, fu costretto a lasciare la propria dimora, così trovò in breve tempo una soluzione abitativa all'apparenza perfetta, con un affitto molto modesto da pagare. Dopo pochi giorni dal trasferimento in questa nuova casa, tuttavia, si scoprì che era frequentata da un impertinente "monaciello"...