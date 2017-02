Questione di Karma, al cinema dal 9 marzo

Arriva nei cinema italiani il 9 marzo Questione di Karma, la nuova commedia diretta da Edoardo Falcone, con protagonisti Fabio De Luigi ed Elio Germano, affiancati da un ricco cast e dalla partecipazione straordinaria di Stefania Sandrelli.

Trama: Giacomo è lo stravagante erede di una dinastia di industriali, ma più che interessarsi all'azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. La sua vita è stata segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo. L'incontro con un eccentrico esoterista francese gli cambia la vita: lo studioso infatti afferma di aver individuato l'attuale reincarnazione del padre di Giacomo. Trattasi di tal Mario Pitagora, un uomo tutt'altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Questo incontro apparentemente assurdo cambierà la vita di entrambi.

MilanoToday offre ai propri lettori la possibilità di prenotare un invito omaggio (valido per 2 persone) per partecipare alla proiezione in anteprima del film, il giorno 6 marzo alle ore 20.30 al cinema Odeon.

Per accreditarsi clicca qui.