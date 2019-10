Questione di stile: al collo

L’Associazione per MITO Onlus presenta: Questione di stile

Ciclo di incontri sulla musica e le arti applicate



Quattro appuntamenti aperti al pubblico per la rassegna ClassicAperta nella prestigiosa Biblioteca di Affori in Villa Litta Modignani



Un ciclo di approfondimenti per raccontare l’evoluzione stilistica in musica e nelle arti applicate nel corso della storia.



A cura della Presidente di MITO SettembreMusica e storica dell'arte Anna Gastel e della musicologa, giornalista e docente universitaria Gaia Varon.



Prossimo appuntamento: martedì 22 ottobre, 18:30

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti, biglietti disponibili su Eventbrite.



Maggiori informazioni sul sito dell'Associazione:

https://www.xmito.org/