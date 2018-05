Questioni di colore - Laboratorio di arteterapia per bambini

Proponiamo un pomeriggio in cui, seguiti e guidati da un team di educ-attori, i bambini si possano mettere in gioco dipingendo e creando. La giornata sarà suddivisa in una parte di racconto teatrale sul tema del confronto e della diversità e una parte di laboratorio artistico. L'ingresso è libero, è gradita la prenotazione tramite mail o whatsapp: arte.eterotopia@gmail.com 3402248599 (Silvia)

