" QUI DORMI' GARIBALDI" di Davide Verazzani



Garibaldi dormì dappertutto: numerose targhe lo attestano, in moltissime città italiane.

Ma dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna.

E lei fu la moglie Ana, una giovanissima brasiliana che, conosciuto il condottiero nella baia di Laguna, se ne innamorò fino a scappare di casa e seguirlo dappertutto, fino in Italia.

Lui la chiamava Anita, lei lo chiamava Josè.

Lui le insegnò a leggere e scrivere, lei ad andare a cavallo.

Insieme, sembravano invincibili.

Nelle vicende convulse della metà dell’800, la storia d'amore di Giuseppe e Anita si staglia con forza inusitata, fornendo anche un punto di vista originale al nostro Risorgimento



Questo spettacolo, scritto e interpretato da Davide Verazzani e prodotto in collaborazione con Dramatrà, fa parte del progetto Fatti di Storia ed è GRATUITO per i possessori di HUG CARD

chi non l'avesse ancora può farla al seguente link --> http://hugmilano.com/prodotto/hug-card/



INFO E PRENOTAZIONI ( CONSIGLIATA ) 389 8485296 o booking@hugmilano.com - POSTI LIMITATI