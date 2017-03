"Qui e ora": dal 14 al 19 marzo al Franco Parenti

Dal 14 al 19 marzo al Teatro Franco Parenti Mattia Torre dirigerà Valerio Apprea e Mario Calabresi in Qui e ora.

Due uomini sopravvivono a un terribile incidente in una strada completamente deserta nelle adiacenze del grande raccordo anulare. Mentre attendono le cure e i soccorsi che non arrivano, i due si affrontano e scontrano, riconoscendosi subito come nemici.