“R-esistenza”, la festa dell’Anpi Barona con Carlo Smuraglia

ANPI Barona organizza sabato 14 e domenica 15 ottobre, “R-esistenza”, una festa all’insegna dell’antifascismo con occasioni sia di divertimento sia di riflessione, che vedrà la partecipazione anche del presidente nazionale dell’ANPI, Carlo Smuraglia.



La festa si svolgerà alla Cooperativa Barona “Ettore Satta” (via Modica, 8 – Milano) e prevede diversi momenti tra cui, sabato 14 ottobre una cerimonia in piazza Miani (ore 10,30) di fronte alla lapide dei caduti della zona. Nel pomeriggio di discuterà di “Antifascismo oggi a Milano – Stati Generali”, in cui ciascuno avrà sei minuti di tempo per intervenire. Alla sera si terrà una cena con anche la musica degli Ashpipe in duo acustico.



Domenica 15 ottobre, alle ore 13, si terrà, all’insegna dell’ironia, il Primo raduno internazionale della Brigata Prostata e, alle 15,30, Lorenza Ghidini, Barbara Sorrentino e Ira Rubini di Radio Popolare intervisteranno Carlo Smuraglia. Alle ore 18 la festa si chiuderà con la Banda Fonc e un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.



“La festa vuole essere un’occasione per stare insieme e parlare di antifascismo oggi a Milano – dichiara Ivano Tajetti, presidente dell’ANPI Barona – Viviamo infatti in un periodo in cui nuove forme di fascismo, razzismo e autoritarismo riemergono pericolosamente e richiedono una riflessione comune per capire come poterle contrastare in modo efficace”.