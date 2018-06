R4m - Rock for mission 2018

Giornata a favore del centro "Ashalayam" di Delhi (India) per il recupero di ragazzi orfani e abbandonati.

Oltre a ottimo cibo, birra, sport, intrattenimento e gonfiabili per bambini, bancarelle... la solita GRANDE musica di Rock for Mission!



- VIMO MUSIC FESTIVAL (ore 19.00)

- ACOUSTIC RADIO HITS con MARA BOSISIO

- 4UB - Considerate tra le migliori coverband europee degli U2 (ore 21.30)



..e tutto, e solo, per beneficenza!

