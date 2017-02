Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tra maschere, coriandoli e cioccolato a fiumi, torna l'appuntamento per i mini milanesi più creativi: le Chocostorie di Rab Kids, che per Carnevale si vestono di mille colori cangianti. Si colora, si canta, si balla e si libera la fantasia per restare bambini il più a lungo possibile. Talmente gustoso da ingolosire anche i grandi. DOMENICA 26 FEBBRAIO Dalle 15 alle 16.30 Prenotarsi a spaziorab@gmail.com Costo laboratorio + merenda: 10€