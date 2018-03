Raccolta di abiti usati a Melzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nella giornata di venerdì 16 marzo, HUMANA People to People Italia ha dovuto rimuovere i propri 10 contenitori per la raccolta degli abiti e scarpe usati nel Comune di Melzo, a seguito della decisione dell’Amministrazione Comunale di non rinnovare la convenzione con l’organizzazione umanitaria. Grazie al servizio, offerto gratuitamente dal 2015, HUMANA ha generato importanti e concreti benefici dal punto di vista economico, sociale e ambientale per tutti i cittadini. “I melzesi, in soli 3 anni, hanno donato a HUMANA ben 151.980 chili di vestiti usati. Una grandissima generosità che ci ha permesso di fare molto ed è proprio con rammarico che prendiamo atto della decisione dell’Amministrazione” afferma Maria Cristina Mauceri, Referente Relazioni Esterne di HUMANA. E continua: “vogliamo ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno donato i propri abiti a HUMANA in questi anni e che ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati da tanti punti di vista”. Con gli abiti donati infatti l’organizzazione umanitaria realizza progetti sociali e di sensibilizzazione in Italia e nel Sud del mondo (qui, lo scorso anno, sono stati sostenuti progetti di accesso al cibo, di istruzione e di aiuto all’infanzia con oltre 1,4 milioni di euro). Con i quasi 152 mila chili di vestiti donati, in particolare, i cittadini di Melzo hanno permesso di formare oltre 30 operatori attivi nella gestione di centrali solari per promuovere e diffondere energia pulita nelle comunità rurali del Mozambico e di garantire istruzione tecnico-professionale a 22 giovani studenti che, grazie a tale corsi, possono entrare più facilmente nel mondo del lavoro e generare risorse per la propria famiglia e per il proprio paese. Il servizio di raccolta abiti e avvio a recupero degli indumenti usati, inoltre, è stato svolto gratuitamente da HUMANA e ha evitato lo smaltimento in discarica dei vestiti (che, senza gli appositi contenitori, sarebbero stati conferiti nella raccolta indifferenziata) con conseguente risparmio di circa 23 mila euro per le tasche dei cittadini. A ciò si aggiungono gli importanti benefici ambientali: 547.128 chili di CO2 evitata (pari alla capacità di assorbimento di oltre 5,4 mila alberi) e 911,5 milioni di litri di acqua risparmiata (corrispondente a 365 piscine olimpioniche). Si è inoltre evitato il ricorso a oltre 91 mila chili di fertilizzanti e oltre 45,5 mila chili di pesticidi. La filiera degli abiti di HUMANA è certificata ISO 9001 e ISO 14001 (rispettivamente per la qualità e per l’impatto ambientale) e non è tutto. Proprio nel 2017, HUMANA ha ottenuto l’Attestazione in merito alla Carta di Impegni ESET (acronimo di Etica, Solidale, Trasparente e Sostenibile). Tale documento verifica la filiera degli indumenti usati. I principali step della filiera di HUMANA, in Italia, in Europa e nel Sud del mondo, sono stati verificati dall’ente di certificazione internazionale Bureau Veritas sia per quanto riguarda il flusso dei vestiti, sia in merito al flusso economico. “I risultati generati con la nostra Filiera sono concreti e tangibili. Chiunque desideri ricevere informazioni sulle nostre attività e sulla nostra Filiera può contattarci. Per HUMANA infatti la trasparenza, il dialogo e la disponibilità sono elementi fondamentali del proprio operato sul territorio”, conclude il Responsabile della filiale milanese delle raccolta abiti di HUMANA, Massimiliano Marin. Per ulteriori informazioni: milano@humanaitalia.org - 02-93.96.40.30) - sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org Ufficio stampa HUMANA People to People Italia l.gulla@humanaitalia.org 02-93.96.40.47 Chi è HUMANA People to People Italia HUMANA People to People Italia è un’organizzazione umanitaria, indipendente e laica, nata nel 1998 per realizzare progetti di cooperazione internazionale nel Sud del mondo e attività di sensibilizzazione in Italia. I pozzi, le scuole, gli interventi di aiuto all’infanzia e sviluppo comunitario, la prevenzione di HIV/AIDS e malaria, così come i programmi agricoli per la sicurezza alimentare sono possibili anche grazie alle donazioni di abiti che HUMANA riceve in 49 province italiane. In Italia, oltre a effettuare il servizio di raccolta abiti, HUMANA opera sul territorio coinvolgendo volontari in attività di raccolta fondi e promuovendo percorsi di sensibilizzazione nelle scuole. HUMANA organizza, inoltre, viaggi di turismo responsabile per far visitare alcuni dei propri progetti vicino a Maputo, Mozambico. Grazie al Programma di Sostegno a Distanza è inoltre possibile dare un futuro più sereno agli ex bambini di strada e orfani di Zambia e Mozambico.