Sabato 18 gennaio 2020 raccolta di indumenti usati diffusa a Milano

Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 9,30 alle ore 17,30, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore che contribuiscono all’attuazione del piano freddo, organizza una raccolta di indumenti rivolta a tutti i cittadini.

Verranno allestiti undici punti sul territorio cittadino e in questi luoghi chiunque potrà consegnare vestiti, preferibilmente invernali e in buono stato, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture adibite al ricovero dei senza dimora. I punti raccolta saranno allestiti presso i seguenti indirizzi: piazza XXIV Maggio/caselli di Porta Ticinese, piazza Argentina/via Mercadante, viale Papiniano/Cantore, via dei Cinquecento 7, piazzale Baiamonti, piazza Amendola, piazzale Baracca/via Toti, piazzale della Repubblica, via Pollini 4, piazza XXV aprile, via Aldini 74.

“Come ogni anno - dichiara l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - abbiamo bisogno della collaborazione e della solidarietà di tutti i milanesi che in molte occasioni si sono dimostrati davvero generosi nell’aiutare chi non ha una casa. È anche grazie a loro, oltre che al prezioso supporto delle associazioni del Terzo settore, se Milano da diversi anni mette in campo un piano freddo tra i più ampi in Italia”. Per ulteriori informazioni sulla raccolta è possibile consultare il link: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/raccolta-indumenti-per-i-senza-dimora È bene ricordare, inoltre, che è attivo un numero unico per segnalare le persone in difficoltà che vivono per strada e richiedere l’intervento delle unità mobili. La linea è attiva 24 ore su 24 al numero 0288447646.