A Dicembre si fa del bene: l'iniziativa benefica di un gruppo di giovani per la Clinica De Marchi

Domenica 1 e lunedì 2 dicembre si fa del bene, più precisamente a favore della Clinica De Marchi, specializzata in Emopatie e Tumori nell'infanzia. Un gruppo di giovani amici, insieme ad un ristoratore di San Donato e con il coinvolgimento della Fondazione, ha infatti indetto una raccolta giocattoli per i piccoli pazienti della De Marchi che trascorreranno il periodo natalizio in ospedale.

Date e orari della raccolta benefica

La raccolta si svolgera' in due step:

- Domenica 1 Dicembre, dalle 9 alle 13, in Via Morandi di fronte al policlinico San Donato: raccolta giocattoli, preferibilmente nuovi. Verranno comunque ritirati anche gli oggetti usati ma in ottimo stato, che verranno destinati alle sale giochi comuni ai piani della clinica De Marchi

- Lunedi' 2 Dicembre, dalle 18 alle 20, presso il ristorante La Phoenicia di San Donato si terrà invece un aperitivo solidale il cui incasso sara' totalmente devoluto alla Fondazione per l'acquisto d i materiale per il reparto di alta intensita' e per l'acquisto di un televisore di un piano della clinica.

E' possibile trovare maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.