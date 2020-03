Raccolta straordinaria di cibo per la zona rossa: l'iniziativa di Caritas

Una raccolta straordinaria di cibo da destinare alla zona rossa. È quanto ha organizzato la Caritas lodigiana per supportare i residenti dell'area.

La situazione di emergenza sanitaria sottolinea l'organismo pastorale "sta condizionando la nostra possibilità di sostenere i bisogni di famiglie che, essendo già fragili, si trovano oggi sempre più in difficoltà. Con il blocco delle zone rosse e i supermercati presi d’assalto è diventato molto difficile per il Centro di Raccolta Solidale erogare il servizio di distribuzione settimanale del pacco, perché non avendo più fornitori, non abbiamo più prodotti".

"Il protrarsi di questa situazione - continua Caritas - ci ha fatto rendere conto di non poter più aspettare che si sblocchino i nostri canali abituali. Questa settimana siamo riusciti ad effettuare una distribuzione straordinaria acquistando direttamente nuove merci, ma pur mettendoci tutta la nostra forza, economica e di risorse umane, non siamo riusciti a raggiungere tutte le famiglie che di solito si rivolgono ai nostri Servizi".

L'appello, rivolto a tutti i cittadini, è quello di contribuire a una raccolta straordinaria di alimenti. Chi ha la possibilità potrà recarsi direttamente al Centro di Raccolta Solidale di Lodi, in Via Pace di Lodi, 9 il giovedì e il venerdì dalle 8 alle 16.30 oppure il sabato dalle 8.30 alle 12.30. E, per questa settimana, anche sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e domenica mattina dalle 09 alle 13. Tutti gli altri potranno contribuire attraverso Rete del Dono, grazie alla quale sarà lo stesso Centro di Raccolta Solidale per il Diritto al Cibo ad acquistare il cibo necessario.