L’Associazione Autisti Soccorritori Italiani (AASI), attenta alle problematiche quotidiane del servizio urgenza emergenza sanitarie ed alle tematiche ad esso collegato nelle varie regioni italiane, promuove la campagna:”Segnala la criticità” nelle varie regioni e provincie al fine di rilevare le criticità presenti e proporre presso gli assessorati regionali alla salute e le direzioni generali di aziende ospedaliere e aziende sanitarie provinciali le possibili soluzione per il bene comune di operatori dell’emergenza e d utenti. L’AASI, chiede a chiunque voglia segnale delle criticità di utilizzare la seguente mail: segreteria.aasi@virgilio.it, contestualmente propone una campagna di raccolta fondi per sostenere le iniziative istituzionali dell’associazione Per sostenere questa campagna si può donare utilizzando il seguente IBAN: IT82K0301916902000009122029 intestato a ASSOCIAZIONE AUTISTI SOCCORSO ITALIANI.