Raccontami2018

"racCONTAMI 2018" è il terzo censimento completo dei senza dimora che vivono per le strade di Milano, organizzato dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti. Al progetto collaborano i Centri Carlo F. Dondena e LEAP dell'Università Bocconi e il Comune di Milano.



"racCONTAMI 2018" mira a quantificare il fenomeno della povertà estrema che si manifesta nell'assenza di una fissa dimora. Oltre al censimento, l'attività di racCONTAMI prevede lo svolgimento di un'idagine sulle persone senza dimora, basata su interviste individuali finalizzate a capire le caratteristiche, le dinamiche e i percorsi tipici di chi vive per strada e nei dormitori della città.



Il censimento e l'indagine saranno effettuati nelle ore notturne dei giorni 19, 20 e 21 febbraio 2018. In particolare, le attività saranno così organizzate:



CENSIMENTO: lunedì 19 febbraio 2018, dalle 21.00 alle 2.00 circa, squadre di almeno tre volontari, si muoveranno per le strade di Milano all'interno di un perimetro assegnato contando tutte le persone senza fissa dimora che dormono in strada, in luoghi non preposti all’abitazione, senza però entrare in contatto diretto con loro. In contemporanea, saranno raccolte informazioni sulle presenze nei dormitori.



INTERVISTE IN STRADA: martedì 20 febbraio 2018, dalle 19.00 alle 24.00 circa, squadre di almeno tre volontari intervisteranno le persone che dormono in strada, sulla base del censimento svolto la prima sera.



INTERVISTE NEI DORMITORI: mercoledì 21 febbraio 2018, dalle 18.00 alle 23.00 circa, gruppi di volontari sottoporranno il questionario a coloro che si trovano nei dormitori della città.





Come nelle passate edizioni, per realizzare questo progetto avremo bisogno del contributo attivo di un gran numero di volontari durante le notti del censimento. I volontari ci aiuteranno a contare i senza dimora presenti nelle strade di Milano e ad svolgere le interviste. Cerchiamo persone con competenze varie, ma accomunate dalla voglia di partecipare per poche sere ad un'esperienza che li porterà a conoscere più da vicino una realtà che troppo spesso viene ignorata.



Iscriviti come volontario e partecipa al censimento dei senza dimora di Milano, racCONTAMI 2018 ha bisogno di te!



Ai volontari è richiesta la partecipazione obbligatoria ad un incontro formativo della durata di circa tre ore, che si terrà presso l'Università Bocconi e in altri luoghi della città nelle settimane precedenti la rilevazione.



Se desideri dedicare a questo progetto un poco del tuo tempo e partecipare al censimento come volontario, per favore registrati attraverso il seguente link: https://goo.gl/forms/PLFINEAGVWlUduWy1 . Le tue informazioni saranno registrate, e sarai contattata/o dagli organizzatori.



Per restare aggiornati, è attiva la pagina Facebook Raccontami2018.

Per avere maggiori informazioni sul progetto puoi contattarci all’indirizzo mail raccontami2018@frdb.org o visitare il nostro sito www.frdb.org