"Raccontarsi, attraversando la scrittura" è un laboratorio sui temi della violenza contro le donne durante il quale verrano forniti strumenti utili per raccontare e raccontarsi. Una penna, un quaderno, uno spazio intimo dove poter lasciar correre il flusso di coscienza. Un'occasione per guardarsi dentro senza essere guardat*. Il laboratorio prevede la produzione di scritti autobiografici (il materiale che non uscirà dai confini del lab), che possano aiutare i partecipant* a dare voce alle proprie emozioni, paure, speranze, aspettative. (Aperto a tutti, max 15 posti. Partecipazione libera, previa iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-raccontarsi-attraversando-la-scrittura-81448202767)



Il laboratorio - a cura di Alvise Campostrini, drammaturgo e consulente autobiografico - rientra nel programma di iniziative gratuite che il Municipio 6 di Milano promuove in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.