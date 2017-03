Racconti di mare mostra fotografica di Arturo Delle Donne a cura di Gigliola Foschi opening giovedì 16 marzo 2017 h 19.00 Hernandez Art Gallery, via Copernico,8 - Milano La Hernandez Art Gallery ha deciso quest'anno di puntare su uno degli artisti con il quale da anni collabora, Arturo Delle Donne, prendendo parte ad una delle fiere di riferimento per quanto riguarda il campo della fotografia. Parteciperà infatti alla settima edizione del MIA Photo Fair in programma dal 10 al 13 marzo a Milano presentando in anteprima 6 opere appartenenti all'ultima ricerca dell'artista: Racconti di Mare, un viaggio attraverso i più importanti e conosciuti romanzi di mare di tutti i tempi. Al termine della fiera la Hernandez Art Gallery inaugurerà giovedì 16 marzo la mostra Racconti di Mare nella sua completezza. Ogni immagine, presente in mostra, nasce da una meticolosa ricostruzione in miniatura delle scene più rappresentative e iconiche dei più famosi romanzi di mare, dove ogni particolare è stato costruito dall'artista stesso come su un vecchio set cinematografico. Come scrive Gigliola Foschi, le sue immagini "sono teatrali come quelle di una fantasiosa recita di marionette, capace di incutere paura e scatenare l'immaginazione, di emozionarci e farci sognare.(…) Egli usa la macchina fotografica come un prestigiatore, per attingere al mondo dell'illusione e del sogno, costruendo luoghi ed eventi (…) che ha immaginato viaggiando intensamente tra le pagine di Jack London, di Edgar Allan, di Ernest Hemingway…" Accanto alle immagini, alcune frasi tratte dai romanzi di Melville, London, Conrad, Verne, Stevenson etc.. rendono omaggio a questi grandi maestri che hanno celebrato il mare. Il progetto espositivo si completa con una serie di ritratti che ridanno vita ai protagonisti di questi grandi classici. Ed ecco che ci troviamo davanti allo sguardo profondo di "Capitan Nemo", al viso ipnotizzante ed enigmatico di "Pike" protagonista de L'ammutinamento dell'Elsinore, ma anche a Freya delle sette isole e a "Jim" di L'isola del tesoro. Nel piano inferiore della galleria verrà presentato al pubblico un precedente lavoro dell'artista, le opere tratte dal progetto "Memes". In questo caso i soggetti rappresentati ci portano nel mondo della mitologia greca e agli archetipi che rimandano alla nascita del genere umano. Troveremo una disperata "Medea" e un coraggioso "Ulysse", ma anche i delicati "Amore" e "Psyche"… Arturo Delle Donne Racconti di Mare opening giovedì 16 marzo 2017 ore 19.00 apertura mostra dal 17 marzo al 6 aprile 2017 lunedì dalle 10.00 alle 16.00 dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 sabato e domenica dalle 14.30 alle 19.00 Ufficio Stampa +39 02 67490252 hernandezartgallery@gmail.com Hernandez Art Gallery via Copernico, 8 20125 - Milano phone: +39 02 67490252 e-mail: hernandezartgallery@gmail.com