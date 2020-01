''RACCONTI DI UN PENNELLO'' mostra personale di pittura di Camelia Rostom

Presso il Centro Culturale Artistico Click Art Via Dall’Occo 1, 20032 Cormano MI a cura del presidente del centro Luigi Profeta.



L’inaugurazione sara’ il sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17.30



'’Racconti di un pennello’’ mostra personale di Camelia Rostom

La mostra ‘’Racconti di un pennello’’ è la sesta tappa personale del percorso di Camelia Rostom art., un connubio di espressioni che convivono e si intrecciano.

È una mostra retrospettiva che prende in considerazione le opere significative di ogni periodo fino alle ultime realizzazioni.

Ogni quadro è un racconto , esplorazione, ricerca; è la storia in evoluzione dell’artista armata con il suo pennello.



INGRESSO LIBERO

Potete visitare la mostra dal 1 al 13 Febbraio 2020 in questo orario:

Dal Martedi al Sabato: 9.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Domenica: 10.00 - 12.30



Camelia Rostom, nata a Beyrouth in Libano nel 1981, si è laureata in Educazione Artistica all'Università Libanese - Facoltà di pedagogia nel 2003, e ha ottenuto una licenza in Informatica e Graphic Design nel 2008. Ha proseguito la sua formazione collaborando con il laboratorio di interior design e pittura di Badih Semaan nel 2003 e di Roger Semaan nel 2004 in Libano , approfondendo le tecniche di pittura e scultura. Il connubio tra queste realtà formative e l'assiduo impegno verso la Grafica d'Arte e la Pittura, hanno dato vita ad una produzione che privilegia i dettagli, dove il chiaroscuro, le zone d'ombra e di luce paiono riportare in vita gli elementi. Le opere sono caratterizzate, dal punto di vista esecutivo, da una notevole complessità dovuta all'utilizzo di più strategie e tecniche e stili. Nella scelta del tema artistico è come un camaleonte: cambia colori immagine e stile. L'arte per lei è libertà! Nelle sue opere, ci racconta sempre dell’animo umano, delle sue sofferenze, delle sue debolezze, ma anche della sua forza, del suo amore e della sua amicizia. Nei suoi lavori, si denotano capacità tecniche e artistiche superiori, la sua abilità nell’uso dei materiali e delle attrezzature, le permettono di creare opere uniche e affascinanti, dove lo spettatore viene coinvolto e rapito dai suoi colori, dalle sue forme, dai suoi racconti. E di racconti possiamo parlare, proprio perché ogni sua opera è un racconto, è un libro da leggere con attenzione, per non perdere l’attimo in cui il suo pensiero profondo si manifesta in noi. Non voglio soffermarmi troppo con paroloni esteticamente accattivanti, perché il lavoro di Camelia, è pulito ed elegante, proprio come lei. La pittura di Camelia Rostom, merita di essere conosciuta ed apprezzata da tutti, e questo lo possiamo fare sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17,30 all’inaugurazione della sua personale “ RACCONTI DI UN PENNELLO”. La mostra proseguirà fino al 13 febbraio dal martedì al sabato 9,30 - 12,00 / 15,00 - 19,00 domenica 10,00 – 12,30



Parole di Luigi Profeta , Artista e Presidente della galleria Click Art, e curatore dell'evento “ RACCONTI DI UN PENNELLO ”.