"Racconto alla rovescia": il 5 maggio al Teatro Verdi

Venerdì 5 maggio al Teatro Verdi andrà in scena Racconto alla rovescia, lo spettacolo per famiglie proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

La vita è presentata come un succedersi di attese, di tanti conti alla rovescia. E un racconto alla rovescia è la stessa rappresentazione. Arturo incontra la Morte, che gli consegna sette doni, ognuno contenente un conto alle rovescia...