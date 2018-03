Torna il super concerto gratuito "Radio Italia Live": il 16 giugno in piazza Duomo

L'attesissimo Radio Italia Live tornerà in città sabato 16 giugno 2018, in piazza Duomo. Ad annunciarlo ai microfoni di Radio Italia il 1° marzo il sindaco Beppe Sala.

La manifestazione, a carattere gratuito e ralizzata in collaborazione con il comune di Milano, ha riscosso un enorme successo in tutte le sue sei edizioni precedenti, dal 2012 al e 2017. Tanti i nomi celebri della scena musicale italiana che in passato hanno preso parte all'apprezzatissimo concerto: da Zucchero a Laura Pausini, da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, da Biagio Antonacci ai Negramaro, da Claudio Baglioni a Gianna Nannini.

Il primo cittadino di Milano ha commentato così l'annuncio della nuova edizione di Radio Italia Live: "Sono molto contento che anche quest’anno, come da tradizione, il concerto sarà ospitato nella magnifica piazza Duomo. Sarà un’altra imperdibile edizione che porterà in piazza decine di migliaia di persone, nonostante l’attenzione sempre costante alle misure di sicurezza che anche quest’anno verranno gestite al meglio”.