Concerto Radio Italia, Tailorsan partner dell'evento

L’evento, ormai diventato un appuntamento tradizionale per i big della musica italiana, richiamerà l’attenzione di alcune decine di migliaia di persone, che potranno usufruire dei servizi di bagni mobili messi a disposizione da Tailorsan. Saranno circa una cinquantina, posizionati su tutta la piazza.

“Siamo orgogliosi - le parole dell’amministratore Loris Talone - di essere presenti ancora una volta ad un evento che è diventato un appuntamento fisso per la città di Milano”. Sul palco posizionato in piazza Duomo si alterneranno i big della musica italiana: Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, TheGiornalisti, Le Vibrazioni, Il Volo e Mika, oltre a molti fenomeni emergenti come Maneskin e Ghali. “Dove c’è l’eccellenza - ha proseguito Loris Talone - ci siamo noi. Ormai è così da un bel po’ di tempo. Siamo orgogliosi di rappresentare l’eccellenza italiana, anche grazie al lavoro dei nostri concessionari, come Sam Spurghi, sempre attivi sul territorio”.