"Radiocity": dal 21 al 23 aprile all'Unicredit Pavillon musica, informazione e intrattenimento

Dal 21 al 23 aprile all'Unicredit Pavillon si terrà la terza edizione di Radiocity, la manifestazione che raccoglie più di 200 emittenti da tutta Europa, dai grandi network nazionali alle webradio di quartiere.

La tre giorni prevederà 70 ore di diretta, tra incontri, musica, informazione e intrattenimento. Si partirà venerdì 21 aprile con: le trasmissioni dei Magic Box allestiti, il primo Raduno nazionale delle radio delle scuole superiori e un corso di formazione dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, gratuito, dedicato al giornalismo radiofonico e alla Radio come Social network del futuro. Sabato 22 aprile si proseguirà con: l'intervento dei Ridillo (alle 10) nel programma 42 di Radio Capital, l'evento Scrittori compulsivi a servizio della salute, il discorso di Susan Marjetti, Direttrice della Radio Pubblica Canadese CBC sul futuro della radiofonia e le dirette di Radio Lombardia e le dirette di diverse radio italiane e internazionali. Alle 16 di sabato poi, verrà presentato il nuovo singolo di Alexia che canterà dal vivo i sui brani più celebri; mentre all 18:30 Marianne Mirage sarà ospite del programma di Radio popolare Pop Up. Alle 21 chiuderanno la giornata il live della trasmissione di Rai 3 Gazebo e il programma di Repubblica TV Web Notte, che avrà per ospiti: Piero Pelù, Michele Bravi, Manuel Agnelli, Samuel, Pier Cortese e molti altri. Domenica 23 aprile: nuove dirette e festa finale di RadioCity e Tempo di Libri; nella Green House dibattito sul tema dell'accoglienza; il pomeriggio incontro con Matteo Caccia sulla narrazione; alle 18 sul palco del Pavilion grande maratona di lettura sul tema delle resistenze, aperta dal sindaco di Amatrice e dedicata alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Per il programma completo: www.radiocitymilano.it.