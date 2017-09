Raduno della scuderia Bugatti: il 15 settembre in piazza Baiamonti

Venerdì 15 settembre piazza Baiamonti sarà teatro della rievocazione storica del marchio automobilistico Bugatti, con il primo raduno della scuderia Cesare Pastore.

L'iniziativa ricorderà l'anniversario della posa della targa in memoria del costruttore delle celebri vetture, avvenuta il 16 settembre 1990 proprio in piazza Baiamonti. Qui le auto sosteranno per circa tre ore, per poi muoversi verso l’ex stabilimento di Campogalliano, a Modena, dove si riuniranno ad altri esemplari, sia vecchi che nuovi, della casa.