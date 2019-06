Raduno d’auto storiche Alfa Romeo “Passionemotori tour” per la seconda edizione de “ il Palio dei rioni Senago 2019"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tripudio di giochi, gare, divertimento e degustazioni, articolati nel corso dei tre fine settimana del mese di giugno che vedono come protagonisti i principali sei rioni della città. 15 e 16 giugno date d’apertura di questa seconda edizione accompagnata dalla prima tappa di “PassioneMotori Tour”. Allo scopo di arricchire e colorare la manifestazione, ambo i giorni, a grande richiesta, una sfilata e relativa esposizione di Alfa Romeo D’Epoca vede coinvolti non solo i proprietari di gioielli della casa automobilistica, ma anche appassionati dello storico marchio ai quali viene offerta una rara possibilità di deliziarsi la vista percorrendo le vie del centro cittadino. La parata apre l’evento alle ore 16:00 del giorno 15 Giugno da Piazza del Tricolore attraversando Via Volta, Via Garibaldi, Largo Garibaldi, Piazza Matteotti, Via Lattuada, Piazza Borromeo, Via Rocca, Via Santa Maria Nova per arrivare nel piazzale della Chiesa Parrocchiale dove verrà impartita la Benedizione dei Rioni. L’evento prosegue nella giornata del 16 giugno a partire dalle ore 14:30 fino a sera, con l’esposizione delle rombanti auto della Casa costruttrice Alfa Romeo. Attimi quindi di gioia e aggregazione sociale. Con il Patrocinio Comune di Senago, Comunità Pastorale S. Paolo Apostolo e Confcommercio Associazione Territoriale di Bollate. Programma Raduno Alfa Club 2019 “PassioneMotori Tour”: http://www.passionemotoritour.com Organizzazione: IMPULSE TEAM Eventi e PR Contatti: Tel 02/84560055 – info@impulseteam.it - https://impulseteam.it