"Ragazzi che concerto!" - Rassegna musicale dei conservatori e scuole di musica della Lombardia

Il 29 Ottobre 2017 alle ore 15,30, riprende “Ragazzi che concerto!”.

Il programma prevede l’esecuzione di musica di autori brasiliani contemporanei, come Jobim e Toquinho, e due concerti di Antonio Vivaldi.

Sul palco Guido Pace e Marco Tencati Corino della classe di chitarra della Civica Abbado e l’orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vittadini di Pavia.

A termine del concerto per il pubblico ci sarà la visita al Belvedere del 31° piano.

Per prenotarsi: www.consiglio.regione.lombardia.it

Per info. Donatella Modica tel. 0267486358