L’11 Febbraio 2018 alle ore 17 ci sarà il primo appuntamento dell’anno di “Ragazzi che concerto!”. Sul palco dell’Auditorium Giorgio Gaber, di Palazzo Pirelli,

l’Orchestra della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, diretta dal M° Renato Rivolta, eseguirà la Serenata n. 1 in re maggiore per orchestra, op. 11 di Johannes Brahms e la Suite ceca per orchestra in re magg. op. 39 di Antonin Dvořák.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Il link per le prenotazioni sarà attivo dall’1 febbraio 2018.

http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/prenotazionigaber.aspx