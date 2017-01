"Ragazzi che concerto!" - Rassegna musicale dei conservatori e scuole di musica della Lombardia

Il 29 gennaio 2017 alle ore 15,30 presso l'Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, vi sarà un concerto dedicato alla chitarra classica. L'iniziativa che fa parte della rassegna musicale "Ragazzi che concerto!" è realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. In questa occasione sarà premiato il Maestro Aldo Minella, artista milanese, importante concertista e didatta, un professionista di spicco nella la storia della chitarra classica dalla brillante carriera concertistica e conosciuto in tutto il mondo. Per prenotarsi: http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/prenotazionigaber.aspx