"Ragazzi che concerto!" - La magia della chitarra jazz

Domenica 19 Febbraio alle ore 15,30 presso l'Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, ci sarà il secondo appuntamento di "Ragazzi che concerto!". L'iniziativa in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano vedrà come protagonista la chitarra jazz e la premiazione di uno dei suoi più autorevoli esponenti, il chitarrista Franco Cerri, artista che con il suo talento e la sua innata simpatia ha saputo avvicinare il pubblico al mondo del jazz. Per info Donatella Modica Tel - 0267486358