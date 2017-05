Il "Ragazzo di campagna" di Pozzetto torna al cinema lunedì 15 maggio 2017

"Il 15 del mese si avvicina... e quindi c'è il taglio delle unghie... e dato che siamo nel segno del toro anche il compleanno del nostro contadino preferito, scarpe grosse e cervello fino. Perché lui è un toro... e Maria Rosa è vergine... in tutti i sensi. Allora per tutti i fans del più famoso contadino del cinema ed in generale di Renato Pozzetto la pagina facebook Artemio dedicata al mitico Ragazzo di Campagna con la collaborazione di ANTEO spazioCinema e degli illustratori Dan & Dav, che si sono occupati della locandina, hanno pensato di riportare al cinema questo film cult ed organizzare una serata all'insegna del divertimento e del buon cibo contadino a Milano proprio Lunedì 15 Maggio", si legge nella presentazione dell'evento.

"Infatti dalle 19 presso l'ANTEO spazioCinema (Via Milazzo 9) proietteremo per la prima volta a distanza di tanti anni "Il Ragazzo di Campagna" che sarà preceduto da una breve intervista con Sandra Ambrosini, la Maria Rosa del film (ed altri eventuali ospiti che sono in fase di definizione), la proiezione di un divertente filmato di Dan & Dav "Pozzetto Simponizzato" ed un gioco a premi per i partecipanti oltre alla consegna delle stampe ricordo", prosegue lo scritto.

"Alle 21 per chi vorrà rimanere con noi ci sposteremo di poche centinaia di metri presso la Trattoria Da Tomaso (Via Giovanni de Castillia 20) che ci preparerà una Cena Contadina con i piatti ispirati dalle scene più divertenti del film con il seguente menù: Preghierina Risotto "tentacolare" alla milanese Coniglio della signora Giovanna con patate di Erpidio; Salsiccia e Fagioli alla Severino Cicerchia detti "alla scorreggiona"; Torta della Maria Rosa; Acqua come se piovesse; Vino del Contadino; Caffè; Grappino di Borgo Tre Case. Un vero e proprio primo raduno dei fans", conclude.

"Che la città l'è tentacolare.. l'è una brutta bestia! Per maggiori informazioni e prenotazioni potete contattarci sulla pagina facebook https://www.facebook.com/artemioilragazzodicampagna/ oppure mandare una email a artemioilragazzodicampagna@gmail.com