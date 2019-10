RAL Cocktail Bar e RAL Events presentano l’ultimo appuntamento della RAL Silent Season 2019. Un vero e proprio festival musicale open air che ci ha accompagnato a cadenza mensile, da maggio fino ad ottobre: 3 Dj’s - 3 generi musicali - 3 balconi come palco.



Grazie alle cuffie è possibile ascoltare e ballare la musica selezionata dalle consolle sui balconi in modalità silent, sintonizzandosi su un DJ Set, ciascuno dall’anima unica ed originale. Non una semplice serata, ma un vero e proprio evento pensato per far esibire molteplici artisti e ascoltare generi musicali diversi, diviso in appuntamenti.



Venerdì 18 Ottobre sarà la serata conclusiva di una stagione che ha reso il RAL protagonista attraverso innumerevoli Dj’s alle consolle e sui balconi del building di Via Corsico 3.



Il costo delle cuffie è 5 Euro cad. oppure 10 Euro con la combo promozionale cuffia + drink.

In caso di pioggia verranno comunicate eventuali variazioni di programma.