Ralab “nodi al vento”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una volta le botteghe degli artigiani erano aperte e sulla strada, chiunque poteva apprendere o curiosare. Il concept store RAL Arts & Crafts vuole ricreare quel contesto, perché crede necessario lo sviluppo delle abilità manuali e il fiorire della gioia creativa che sta dietro ogni opera fatta da sé con una serie di laboratori. RALAB, la serie di workshop creati da RAL Arts & Crafts, permette a grandi e piccoli di imparare attraverso la guida degli artigiani a lavorare con le mani sviluppando un proprio progetto artigianale e artistico. Sempre più studi dimostrano, infatti, quanto sia importante lo sviluppo della manualità artistica per lo sviluppo dell'individuo. Il concept store seleziona i migliori artigiani locali e offre la possibilità agli stessi di diffondere le proprie conoscenze a tutti, sentendo l'importanza soprattutto in quest'epoca di un ritorno alla manualità e alle arti. L’appuntamento “Nodi al vento” sarà condotto dall'architetto e designer Carlotta di Cerbo. É rivolto ad adulti e bambini sopra i 6 anni e permetterà di realizzare, insieme ai vostri figli, un oggetto fatto di trame e intrecci. Il risultato sarà un coloratissimo "acchiappasogni" per arredare la stanza dei bambini o la vostra. La data è sabato 1 febbraio presso gli spazi di RAL Arts & Crafts in via Corsico 3, su 2 turni a scelta: 11.00/13.00 o 15.30/17.30. La durata è di 2 ore e ha un costo di 25 oppure 40 Euro, se in coppia mamma e bambino, inclusi materiali e piccolo break offerto da RAL Cocktail Bar. Per i partecipanti BONUS SCONTO 10% per i prodotti handmade e made in Italy di RAL Arts & Crafts e i vinili di RAL Record Store. Per richiedere maggiori informazioni o iscriversi al corso, è possibile inviare una e-mail a carolina.ricciulli@gmail.com o chiamare al numero 349/2912400.