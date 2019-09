Una volta le botteghe degli artigiani erano aperte e sulla strada, chiunque poteva apprendere o curiosare. Il concept store RAL Arts & Crafts vuole ricreare quel contesto, perché crede necessario per i bambini lo sviluppo delle abilità manuali e il fiorire della gioia creativa che sta dietro ogni opera fatta da sé con una serie di laboratori.



Il primo si terrà giovedì 26 settembre dalle ore 17.30 alle 20.00 negli spazi dello store RAL Arts & Crafts in Via Corsico 3 a Milano, zona Naviglio Grande. A un costo di 20 € sarà possibile, nella fascia d’età dai 6 ai 12 anni, partecipare e ricevere i materiali necessari e una merenda di frutta.



NFO

RALAB “Un, due, tre… spilla”

26 Settembre 2019

Ore 17.30/20.00

Via Corsico 3 – Milano

Euro 20,00



Il corso sarà confermato al raggiungimento di 6 bambini. Prenotazione entro mercoledì sera.

https://www.facebook.com/events/545463619524376/







Dopo una breve introduzione sull’importanza di coltivare la creatività e la manualità con qualche esempio della storia dell’uomo, si sperimenteranno il disegno di linee e forme in un gioco sia collettivo che individuale. Obiettivo del laboratorio è creare un piccolo oggetto artigianale, un mostriciattolo da trasformare in una spilla di cartoncino.



I bambini creeranno e opereranno in un laboratorio con un basso impatto ambientale, imparando il riciclo e l’uso di materiali poveri e di origine naturale. Gli adulti con loro potranno usufruire del bonus RALAB, per un aperitivo al RAL Cocktail Bar che per l’occasione offre un menu al costo di 5,00 €. Inoltre, riceveranno un ulteriore bonus del 10% per acquistare i prodotti handmade di RAL Art & Crafts oppure i vinili di RAL Record Store!