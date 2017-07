"Rally Show": il 4 e 5 agosto dal centro al Parco Experience gare, intrattenimento e show, gratis

Venerdì 4 e sabato 5 agosto in città arriverà Milano Rally Show​, uno spettacolo pensato per tutta la famiglia.

60 le auto coinvolte, di cui 40 moderne -WRC, R5- e 20 storiche -Porsche, Lancia Stratos, Lancia 037, Lancia Delta, Fiat 131 Abarth, Ford Escort MK2, Opel Kade.

Venerdì 4 agosto, alle ore 16, le auto, in partenza dal Parco Experience, si porteranno su piazza Città di Lombardia, dove riceveranno il benvenuto dalle autorità. Alle 17:30 si sposteranno in piazza Duomo (17:30) , per poi disporsi in esposizione in piazza Castello fino alle 18:30, quando partirà la prima Prova Speciale del Rally. Alle 22 poi, le vetture si trasferiranno al Parco Experience in regime di parco chiuso notturno.

Sabato 5 agosto il Rally riprenderà alle 9 presso il Parco Experience, dove i partecipanti si sfideranno in quattro diverse prove speciali (ore 09:30, 12:08, 14:22, 16:36, 21:30). Per il pubblico inoltre, sarà possibile intreattenersi con attività come: scuola mini go kart per bambini e adulti, test drive Ferrari, simulatori Formula 1, drifting, american cars, dragster e mini raduno di Harley Davidson. Alle 16:30 poi, gli equipaggi si dirigeranno verso Il Centro di Arese, dove rimarranno in esposizione per 30 minuti. Alle 18 si terrà un'ulteriore prova speciale all'interno della pista di Lainate, al termine della quale le auto torneranno ad Experience. Qui, alle 21:30 Master Show chiuderà l'evento con l'Albero della Vita acceso.