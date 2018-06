Rapporto sulla citta' Ambrosianeum 2018: "Agenda 2040"

RAPPORTO SULLA CITTÀ

MILANO 2018

Agenda 2040





Lunedì, 2 luglio 2018 - Ore 11,30



AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via delle Ore, 3 - 20122 Milano (MM Duomo)



Come sarà la Milano dei nostri figli e nipoti? La rapidità delle innovazioni in cui ci troviamo immersi fanno presagire che nell’arco di soli vent’anni il nostro modo di lavorare, consumare, condividere spazi e interessi, amare, entrare in relazione gli uni con gli altri sarà completamente rivoluzionato. Immaginare il volto della Milano di domani non è però solo un esercizio previsionale più o meno sofisticato, bensì la maniera attraverso cui assumersi la responsabilità di imprimere una direzione al cambiamento d’epoca che salvaguardi e faccia sempre emergere l’umano con coraggio. “Agenda 2040” rappresenta così l’orizzonte temporale di una road map lungo cui procedere per costruire la Milano che vogliamo: politecnica e umanistica, glocale e condivisa, universitaria e turistica, attrattiva, competitiva, plurale e insieme inclusiva, solidale, libera, giusta, pacifica, bella, vivibile per tutti, disposta a fronteggiare i narcisismi individuali e collettivi. Di questo parla il Rapporto Ambrosianeum 2018, assumendo le periferie quale punto di vista privilegiato per interrogarsi sulle priorità da mettere in agenda e su cui cominciare ad incidere da subito con speranza e fiducia.





Intervengono:



Vittorio BIONDI, Direttore Settore Politiche Industriali e Competitività del territorio di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza



Aurelio MOTTOLA, Direttore della casa editrice Vita e Pensiero (Università Cattolica)



Gabriele RABAIOTTI, Assessore ai Lavori pubblici e Casa Comune di Milano





Presentano il Rapporto:



Marco GARZONIO, Presidente Ambrosianeum

Rosangela LODIGIANI, Curatrice del Rapporto



Il Rapporto è edito da Franco Angeli, e la pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo.



Informazioni:

Fondazione Ambrosianeum

Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 - orario segreteria 9-13

e.mail: info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org

Gallery