Rassegna 30 Simenon

IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA MORTE DI SIMENON

IL CINEMINO, IN COLLABORAZIONE CON ADELPHI E I FRIGORIFERI MILANESI PROPONE:

A PARTIRE DALL 14,30

3 FILM TRATTI DA LIBRI DEL GRANDE SCRITTORE:

IL CASO SAINT FIACRE

PANIQUE

LA CAMERA AZZURRA



ATTENZIONE! Il Cinemino è un cineclub e l’ingresso in sala è riservato ai soci

▶ Per accedere alla proiezione è necessario richiedere la tessera compilando il form al seguente link almeno un giorno prima del suo primo utilizzo: www.ilcinemino.it/tessere-2/

▶ Anche i soci 2018 devono compilare il form on line, ma senza dover attendere un giorno per l’approvazione www.ilcinemino.it/tessere-2/

▶ La tessera costa 3 € (gratuita per i minori) è nominale e non cedibile

▶ Il biglietto costa 7,50 euro (intero), 5 euro (ridotto) ed è pre-acquistabile on line a link www.ilcinemino.it/ticket-on-line/ con un sovrapprezzo di 0.50 €