Rassegna cinematografica gratuita sul tema della sostenibilità

Il Municipio 1 di Milano, in collaborazione con l'Associazione Errante, propone una rassegna cinematografica sul tema della sostenibilità e del progresso sostenibile presso il CAM Garibaldi in Corso Garibaldi, 27. Il 6 dicembre sono iniziate le 5 proiezioni che si protrarranno fino al 20 dicembre. Gli appuntamenti iniziano sempre alle 20,30 e sono GRATUITI. Dopo la proiezione del film, c'è un dibattito e un dopocena natalizio.

I prossimi appuntamenti:

13 dicembre/ 2019 La tartaruga rossa (film d’animazione di Michael Dudok de Wit, Francia/Belgio, 2016)

17 dicembre 2019 Cowspiracy (documentario di Kip Andersen, USA 2014)

20 dicembre 2019 La donna elettrica (anticommedia di Benedikt Erlingsson, Islanda, 2018)

Portate da casa la vostra tazza o il vostro bicchiere affinché questi momenti diventino anche un laboratorio di buone pratiche!!

Per info e prenotazioni: errante.associazione@gmail.com, 3756324205.

https://www.facebook.com/events/579240192621682/