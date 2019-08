Tutti i film di Pedro Almodóvar al Mic

Dal 27 agosto al 12 settembre presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano - Fondazione Cineteca Italiana presenta "Pedro Almodóvar. Tutti i film", una rassegna che ripercorre tutta la filmografia del regista spagnolo che all'ultimo Festival di Cannes ha presentato, con successo di pubblico e critica, il suo ultimo lungometraggio Dolor y Gloria, un viaggio nostalgico nel suo passato.

L'artista

Attivo dal 1980, Almodóvar è autore di un cinema originale, fuori dagli schemi, provocatorio, ma anche riflessivo, sofferto e drammatico, che ritrae la vita in tutte le sue contraddizioni.

Dai primi lungometraggi alle opere recenti

Al MIC il pubblico potrà rivedere tutti i suoi film, dai suoi primi lungometraggi, come Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio (1980), o Donne sull'orlo di una crisi di nervi (1988) o ancora Tacchi a spillo (1991), alle sue opere più recenti, come Parla con lei (2002), che vinse l'Oscar come Miglior sceneggiatura originale, lo struggente Gli abbracci spezzati (2009), Julieta (2016), fino appunto al suo ultimo lavoro, Dolor y Gloria (2019) interpretato da Penélope Cruz e Antonio Banderas.